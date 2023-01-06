الأهالي يشيدون بتفاعل "أمانة الطائف" السريع مع بلاغاتهم عبر المنصات الإلكترونية

أشار المواطنون إلى أن تقديم الخدمات الإلكترونية ساعدهم في سرعة إنجاز أمورهم في أمانة الطائف دون تأخير، كما أصبح الموظف أو العامل في القطاع الخاص يستطيع التقدم للحصول على الخدمات البلدية دون عناء عبر بوابة "بلدي"، وإنجاز أموره ومعاملاته دون الحاجة إلى المراجعة إلا في أضيق الحدود، مبينًا تحسن جودة مستوى الخدمات البلدية المقدمة في أمانة الطائف والبلديات المرتبطة بها، وتفعيل دور المستفيدين كشركاء فاعلين، وتحسين مستوى رضاهم وتعزيز مستوى الشفافية بين جهات القطاع البلدي، وهو ما يتطلعون إلى تعميمه بكافة القطاعات الخدمية.