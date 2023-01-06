الأهالي يشيدون بتفاعل "أمانة الطائف" السريع مع بلاغاتهم عبر المنصات الإلكترونية

أشاد عدد من أهالي الطائف بسرعة تفاعل أمانة الطائف مع البلاغات المقدمة إلكترونيًّا عبر المنصات الإلكترونية، والتي تخص ملاحظات حول النظافة، والصحة العامة، وبلاغات عن تجاوزات للاشتراطات الصحية، ومشاهد التشوّه البصري؛ مما أعطى الأهالي انطباعًا إيجابيًّا عن هذه الخدمة التفاعلية السريعة، بالإضافة إلى الإنجاز لكافة المعاملات التي تخصّ الأفراد والمؤسسات والشركات والقطاع الخاص، والتعامل الفوري من منسوبي الأمانة مع المعاملات الواردة، واتخاذ الإجراءات اللازمة عليها دون تأخير.
ولقيت الخدمات البلدية الإلكترونية التي تقدمها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ممثلةً في أمانة الطائف؛ استحسان العديد من المواطنين والمقيمين في ظل مواكبة الأمانة للتحول الرقمي الشامل الذي تشهده بلادنا الغالية في هذا العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، حفظهم الله.
طورت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان منصة "بلدي" للخدمات الإلكترونية بالتعاون مع جهات القطاع البلدي المختلفة لتكون البوابة الوطنية الداعمة للمجتمع البلدي، وتشمل هذه البوابة ثلاث خدمات رئيسية؛ وهي: الخدمات التفاعلية التي تساعد في تعزيز مفهوم الشراكة المجتمعية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، وأيضًا الخدمات الإلكترونية التي تساعد على تقديم الطلبات الإلكترونية لاستخراج الرخص الأكثر استخدامًا، والخدمات المعلوماتية التي تساعد المستفيدين على اتخاذ القرارات ذات العلاقة بما يساهم في تحسين مستوى الرضا عن جهات القطاع البلدي.
أبدى الأهالي إعجابهم بأمانة الطائف على سرعة تجاوبهم مع ملاحظاتهم حول نظافة الأحياء التي يقطنونها، وأشاروا إلى أن التحول الإلكتروني ساهم في راحتهم، وتقديم البلاغات الإلكترونية عبر غرفة البلاغات 940، أو بوابة بلدي "صور وأرسل"، دون تحمل عناء الحضور إلى الأمانة، وبيّنوا أن ذلك سهل كثيرًا على المواطنين والمقيمين، بحمد الله تعالى.
وعبروا عن شكرهم لأمانة الطائف على تجاوبها السريع مع بلاغاتها عن وجود تشوه بصري في الشارع الرئيسي للحي، وقامت الفرق البلدية بمعالجة الوضع سريعًا، وكان لذلك كبير الأثر في نفوس الأهالي الذين أشادوا بما تقوم به الفرق البلدية من دورٍ بنّاء، وتفاعل سريع مع البلاغات الواردة.
أشار المواطنون إلى أن تقديم الخدمات الإلكترونية ساعدهم في سرعة إنجاز أمورهم في أمانة الطائف دون تأخير، كما أصبح الموظف أو العامل في القطاع الخاص يستطيع التقدم للحصول على الخدمات البلدية دون عناء عبر بوابة "بلدي"، وإنجاز أموره ومعاملاته دون الحاجة إلى المراجعة إلا في أضيق الحدود، مبينًا تحسن جودة مستوى الخدمات البلدية المقدمة في أمانة الطائف والبلديات المرتبطة بها، وتفعيل دور المستفيدين كشركاء فاعلين، وتحسين مستوى رضاهم وتعزيز مستوى الشفافية بين جهات القطاع البلدي، وهو ما يتطلعون إلى تعميمه بكافة القطاعات الخدمية.
ونوهوا إلى أهمية تطوير الخدمات الرقمية التي تقدمها الجهات الخدمية وفي مقدمتها أمانة الطائف، التي حصدت العديد من الجوائز لتميزها في مجال التحول الإلكتروني، وتخلصها نهائيًّا من المعاملات الورقية؛ مما جعل المواطن لا يجد أي عناء في التواصل مع الأمانة والحصول على الخدمات المطلوبة بأيسر السبل.
يذكر أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان دعمت مؤخرًا تطوير الخدمات المقدمة بإطلاق وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، ثلاث خدمات إلكترونية جديدة عبر بوابة "بلدي" بهدف تنظيم العمل في عدد من الأنشطة التجارية، شملت خدمة إصدار تصريح لخدمة صف المركبات، وتصريح موقع موسمي، وتصريح إقامة فعالية؛ استمرارًا لخطط وبرامج الوزارة الرامية إلى تسهيل الحصول على الخدمات البلدية إلكترونيًّا ضمن برنامج التحول البلدي المنبثق من رؤية المملكة. وأكدت الوزارة أن هذه الخدمات تأتي ضمن جدولة رقمية للخدمات البلدية، تستهدف أتمتة خدمات القطاع البلدي كافة؛ تسهيلًا على المستفيدين وحرصًا على رضاهم.