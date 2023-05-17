من "أنشاص لجدة".. 31 قمة عربية سابقة تؤكد الدور القيادي للمملكة وخطاها الحثيثة دعمًا للعروبة

ويستعرض هذا التقرير مؤتمرات القمة العربية العادية وغير العادية وأبرز القرارات التي صدرت عنها؛ حيث شهدت مسيرة القمم العربية منذ تأسيسها في مارس من عام 1945م، انعقاد 43 قمة منها 31 عادية، آخرها كان في الجزائر، عام 2022، و12 قمة عربية استثنائية (غير عادية)، كان آخرها قمة مكة المكرمة 2019، و4 قمم عربية تنموية: اقتصادية واجتماعية؛ إضافة إلى عدد من القمم العربية مع تجمعات وتكتلات إقليمية منها: (4 قمم عربية- إفريقية)، و4 قمم (عربية- أمريكية جنوبية)، وقمة عربية أوروبية 2019 (مصر)، وقمة عربية إسلامية أمريكية، والقمة العربية الصينية الأولى التي استضافتها المملكة العربية السعودية ديسمبر من العام الماضي.