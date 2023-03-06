طيران ناس يطلق أكثر من 10 وجهات جديدة في صيف 2023 ليرتفع إجمالي الوجهات الصيفية إلى 20 وجهة

وكشف طيران ناس أن وجهاته الجديدة ستضم جزر المالديف، ويريفان في أرمينيا، وأنطاليا في تركيا، وتيفات في مونتينيغرو "الجبل الأسود" "كأربع وجهات جديدة ومباشرة من مطار الملك خالد الدولي في الرياض، مشيراً إلى أنه سيشغّل أيضاً ستة خطوط سير جديدة، أربعة منها من الدمام إلى كل من صلالة في سلطنة عمان واسطنبول وطرابزون في تركيا والعاصمة الألبانية تيرانا، بالإضافة إلى خطي سير من جدة إلى بودروم في تركيا وصلالة.