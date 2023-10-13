وزارة الخارجية: السعودية تؤكد رفضها القاطع لدعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني من غزة وتدين استهداف المدنيين

وأوضحت وزارة الخارجية أن السعودية جدَّدت مطالبتها للمجتمع الدولي بسرعة التحرك لوقف أشكال التصعيد العسكري كافة ضد المدنيين، ومنع حدوث كارثة إنسانية، وتوفير الاحتياجات الإغاثية والدوائية اللازمة لسكان غزة، ولاسيما أن حرمانهم من هذه المتطلبات الأساسية للعيش الكريم يُعدُّ خرقًا للقانون الدولي الإنساني، وسيفاقم من عمق الأزمة والمعاناة التي تشهدها تلك المنطقة.