"العبيدي": قمة جدة تؤكد أهمية التوافق العربي لحسم الترددات ومواجهة التحديات

كشفت الدكتورة جميلة العبيدي المهتمة بتحليل الخطاب السياسي، أن أبرز ما يلاحظه القارئ للمشهد السياسي الآتي هو تحوّل التحفظ العربي الذي شهدته ساحته السياسية في الآونة الأخيرة تجاه العديد من قضاياها المهمة إلى تأييد عربي قوي، وذلك في قمة جدة والتي تقودها المملكة العربية السعودية والتي ستُعقد خلال الساعات القادمة.
وقالت: هذا يعدّ في حد ذاته تحولًا سياسيًا تاريخيًا في تاريخ السياسة العربية، ويأتي ذلك كله وسط ترقب عالمي وإقليمي لنتائجها النهائية التي ستفضي إليها.
وأضافت: هذا الاجتماع المصيري المهم تأتي رمزية القمة فيه لحسم الترددات والتحفظات العربية السابقة، والتأهب إلى مناقشة التحديات الخارجية، عوضًا عن الحديث عن الخلافات السابقة، حديثًا في الهامش، فهو في ملامحه يتجه إلى المتن.
وأردفت: بالرغم من المخاوف التي تحيط بقمة جدة والآمال المرتقبة المرهونة بها إلا أن حكومة المملكة العربية السعودية قادرة باقتدار وبما تملكه من قوة في المكانة والعلاقة على إدارة القمة تحت أي تأثير، خاصة بعد نجاحها في إتمام حضور رؤساء الدول العربية المتحفظة سابقًا والبعيدة كذلك عن حركية الوحدة العربية وبخاصة الجمهورية السورية التي بقيت بعيدًا بما يزيد على عِقْد من الزمن، وهذا الأمر في حد ذاته هو دليل على حنكة وحكمة سياسة المملكة الخارجية التي تعتمد على كسر التحديات، وبحث سبل معالجة ما بعد المرحلة؛ مرحلة ما قبل المفاهمة، فالسبل جميعها مفتوحة للحوار والسلام في دستورها السياسي.
وتابعت "العبيدي": التحديات الأخرى التي تواجهها القمة، يتمثل بعضها في الداخل العربي، ويشكل عقبة أولى، لكنه في طريقه للحل، فيما بينت أن تجاوز الخلافات في الوقت الراهن أصبح ضرورة تحتمها الإرادة الجديدة التي جمعت العرب على طاولة الحوار في قمة جدة.
وقالت: تسعى هذه القمة في مستهدفاتها الحثيثة إلى الالتفات لتنمية البلدان العربية ودفعها في حركتها التنموية نحو النهوض والتكاتف والتعاون والتآخي، خاصةً بعد الدمار الذي حلّ ببعض هذه الدول نتيجة الصراع الداخلي أو الخارجي والانقسامات السياسية التي أخرت من ذلك.
وأشارت إلى أن القمة تتجه في حركتها الشمولية إلى مناقشة والتوصل إلى حلول جمعية لمجمل القضايا العربية التي أنهكت وجودها السياسي الفاعل مثل العودة السورية والملف اليمني واللبناني والليبي والسوداني، وتأييد تفعيل الدور العربي لخلق واقع جديد وفاعل.
وأكدت أن القضية الفلسطينية تبرز ضمن الملفات العربية التي ستتم مناقشتها والتي تؤكد فيه حكومة المملكة على موقفها الدائم والثابت من القضية الفلسطينية، وتهميش العوائق الخارجية التي تعيق حل القضية.
وأشارت إلى أن المملكة بذلت دورًا فاعلًا في حشد الصف العربي يدفعها إلى ذلك تطلعاتها الحثيثة التي تؤكد أهمية التوافق العربي لمواجهة التحديات في مختلف أشكالها، وبخاصة التي تحاول بعض الهيمنات العالمية فرضها، حيث تعمل سياسة المملكة الرصينة على محاولة تقويضها؛ حفاظًا على الصالح العربي.