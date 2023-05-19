"العبيدي": قمة جدة تؤكد أهمية التوافق العربي لحسم الترددات ومواجهة التحديات

وأردفت: بالرغم من المخاوف التي تحيط بقمة جدة والآمال المرتقبة المرهونة بها إلا أن حكومة المملكة العربية السعودية قادرة باقتدار وبما تملكه من قوة في المكانة والعلاقة على إدارة القمة تحت أي تأثير، خاصة بعد نجاحها في إتمام حضور رؤساء الدول العربية المتحفظة سابقًا والبعيدة كذلك عن حركية الوحدة العربية وبخاصة الجمهورية السورية التي بقيت بعيدًا بما يزيد على عِقْد من الزمن، وهذا الأمر في حد ذاته هو دليل على حنكة وحكمة سياسة المملكة الخارجية التي تعتمد على كسر التحديات، وبحث سبل معالجة ما بعد المرحلة؛ مرحلة ما قبل المفاهمة، فالسبل جميعها مفتوحة للحوار والسلام في دستورها السياسي.