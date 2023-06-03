التوقعات والمناطق المشمولة بفرص الأمطار والغبار اليوم السبت

تبدأ اعتبارًا من ساعات ما بعد الظهر، وتشمل أجزاء عشوائية من: جازان - عسير - الباحة - الطائف - مكة المكرمة - المدينة المنورة - حائل - الجوف - الحدود الشمالية - أقصى غرب منطقة الرياض - جنوب تبوك.