التوقعات والمناطق المشمولة بفرص الأمطار والغبار اليوم السبت

فيما يلي أبرز الظواهر الجوية المُتوقّع تأثيرها على المملكة ليوم السبت 3-6-2023م:
تبدأ اعتبارًا من ساعات ما بعد الظهر، وتشمل أجزاء عشوائية من: جازان - عسير - الباحة - الطائف - مكة المكرمة - المدينة المنورة - حائل - الجوف - الحدود الشمالية - أقصى غرب منطقة الرياض - جنوب تبوك.
عواصف رعدية وأمطار تكون غزيرة أحيانًا.
رياح هابطة وفرص للغبار.
تساقط لزخات من البرد في أجزاء عشوائية.
الأجزاء الشرقية من المملكة بسبب نشاط رياح البوارح.
مناطق نشاط السحب الرعدية التي قد تترافق برياح هابطة تثير موجات محلية من الغبار.