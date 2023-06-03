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التوقعات والمناطق المشمولة بفرص الأمطار والغبار اليوم السبت

التوقعات والمناطق المشمولة بفرص الأمطار والغبار اليوم السبت
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فيما يلي أبرز الظواهر الجوية المُتوقّع تأثيرها على المملكة ليوم السبت 3-6-2023م:

أولًا: السحب الرعدية والأمطار:

تبدأ اعتبارًا من ساعات ما بعد الظهر، وتشمل أجزاء عشوائية من: جازان - عسير - الباحة - الطائف - مكة المكرمة - المدينة المنورة - حائل - الجوف - الحدود الشمالية - أقصى غرب منطقة الرياض - جنوب تبوك.

الظواهر الجوية المرافقة للسحب الرعدية:

عواصف رعدية وأمطار تكون غزيرة أحيانًا.

رياح هابطة وفرص للغبار.

تساقط لزخات من البرد في أجزاء عشوائية.

ثانيًا: المناطق المُتأثرة بالغبار ليوم السبت:

الأجزاء الشرقية من المملكة بسبب نشاط رياح البوارح.

مناطق نشاط السحب الرعدية التي قد تترافق برياح هابطة تثير موجات محلية من الغبار.

حالة الطقس

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