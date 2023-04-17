3 فِرق طلابية سعودية تشارك في النهائيات العالمية لبطولة دوري فيرست للروبوت

وتضم الفِرق المشاركة 12 طالبًا وطالبة من إدارات تعليم الرياض وجدة والشرقية، وتشارك ضمن ثلاثة مسارات، هي (دوري فيرست ليجو "الصغار" من 6 إلى 10 سنوات، ودوري فيرست ليجو "التحدي" من 9 إلى 16 سنة، والمسار الثالث تحدي فيرست التقني لطلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية).