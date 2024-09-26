"الأرصاد": استمرار فرص الأمطار على عدة مناطق حتى نهاية الأسبوع القادم

وستكون كمية الأمطار على عدد من محافظات عسير "النماص والمجاردة وتنومة وبارق ومحايل عسير ورجال ألمع وبلقرن"، متوسطة إلى غزيرة يومَي الاثنين والثلاثاء، بينما ستكون متوسطة على محافظات أخرى في منطقة عسير هي "أبها وخميس مشيط وظهران الجنوب وأحد رفيدة وسراة عبيدة والحرجة".