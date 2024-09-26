"الأرصاد": استمرار فرص الأمطار على عدة مناطق حتى نهاية الأسبوع القادم

أوضح المركز الوطني للأرصاد أن التوقعات الأولية تشير إلى استمرار فرص هطول الأمطار على عدد من مناطق المملكة حتى نهاية الأسبوع القادم.
وأوضح المركز أن الحالة تشمل عددًا من المناطق هي: "مكة المكرمة، والباحة، وعسير، وجازان، ونجران".
ولفت المركز إلى أنّ كمية الأمطار المتوقّعة على مكة المكرمة "الطائف وميسان وأضم والعرضيات" ستكون متوسطة إلى غزيرة يومَي الاثنين والثلاثاء.
وبخصوص منطقة الباحة "الباحة بلجرشي والمندق وبني حسن والقرى والحجرة وقلوة وغامد الزناد"، فستكون متوسطة إلى غزيرة يومَي الاثنين والثلاثاء، بينما ستكون الأمطار متوسطة على "العقيق".
وستكون كمية الأمطار على عدد من محافظات عسير "النماص والمجاردة وتنومة وبارق ومحايل عسير ورجال ألمع وبلقرن"، متوسطة إلى غزيرة يومَي الاثنين والثلاثاء، بينما ستكون متوسطة على محافظات أخرى في منطقة عسير هي "أبها وخميس مشيط وظهران الجنوب وأحد رفيدة وسراة عبيدة والحرجة".