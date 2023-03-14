"الشؤون الإسلامية" تواصل برامجها الخارجية خلال رمضان.. إفطار صائم وهدية خادم الحرمين

وأشار وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، إلى أن هذه البرامج تجسّد رسالة المملكة السامية في خدمة الإسلام والمسلمين في العالم خلال شهر رمضان، واهتمام قيادة هذه البلاد المباركة بكل ما يلامس حاجات المسلمين، ويعينهم على أداء فريضة الصوم، داعياً الله -سبحانه وتعالى- أن يحفظ المملكة وقيادتها وشعبها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان.