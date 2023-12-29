إصدار الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية.. بهدف التوعية بعمليات الاستيراد والتصدير

وضمن جهودها لرفع الوعي بمجالات أعمالها تتيح هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أيضًا أكثر من 130 دليلًا إرشاديًا عبر موقعها الإلكتروني، تختص بمختلف الخدمات الزكوية والضريبية والجمركية، بما في ذلك أدلة حول كل ما يخص العمل الجمركي، مثل الأدلة الإرشادية لوسطاء الشحن وللوكلاء الملاحيين، وإجراءات إصدار تقرير المنشأ وتصدير الإرساليات عبر شركات النقل السريع، والتسجيل في خدمة النقل البري والدليل الإرشادي المبسّط لمناطق الإيداع، وآلية تقديم الإقرار الإلكتروني للمسافرين عبر تطبيق "زاتكا" ودليل المستخدم لطباعة البطاقة الجمركية، وإرشادات حجز مواعيد الشاحنات في المنافذ البرية، وإرشادات ومخالفات مهنة التخليص الجمركي.