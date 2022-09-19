"النيابة العامة" تكشف عن عقوبة جريمة التحرش وأفعال المتورطين فيها

كشفت النيابة العامة عن الأفعال التي تؤدي إلى التورط في جريمة التحرش والعقوبة المقررة للجريمة، حيث أوضحت أنه يعاقب كل من حرض غيره، أو اتفق معه، أو ساعده بأي صورة كانت، على ارتكاب جريمة تحرش؛ بالعقوبة المقررة للجريمة، كما يعاقب كل من شرع في ارتكاب هذه الجريمة بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها.
وتفصيلاً، قالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على تويتر إنه: يُقصد بجريمة التحرش كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر، تمس جسده أو عرضه، أو تخدش حياءه، بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة.
وتابعت: عقوبة جريمة التحرش السجن مدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة مالية قدرها ثلاثمائة ألف ريال، مع نشر الحكم على نفقة المحكوم عليه.