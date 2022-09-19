"النيابة العامة" تكشف عن عقوبة جريمة التحرش وأفعال المتورطين فيها

كشفت النيابة العامة عن الأفعال التي تؤدي إلى التورط في جريمة التحرش والعقوبة المقررة للجريمة، حيث أوضحت أنه ‏يعاقب كل من حرض غيره، أو اتفق معه، أو ساعده بأي صورة كانت، على ارتكاب جريمة تحرش؛ بالعقوبة المقررة للجريمة، كما يعاقب كل من شرع في ارتكاب هذه الجريمة بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها.