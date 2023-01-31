أمير الشرقية: دور الأوقاف تاريخي في تمويل الخدمات وأهل الخير يحتاجون التشجيع

وشدد على أن "الأوقاف أدت دورًا رئيسيًّا عبر التاريخ لتوفير تمويل مستدام للعديد من الخدمات الاجتماعية والخيرية"؛ مشيرًا إلى أن "الأوقاف -كما هو معلوم- هي أصولٌ تُخَصص عن طريق التبرع أو الوصية لأغراض خيرية عامة أو خاصة مفيدة للمجتمع، ومن يساهم بها ويقوم عليها هم أهل خير وفضل وإحسان ويحتاجون التشجيع والعناية".