أمير الشرقية: دور الأوقاف تاريخي في تمويل الخدمات وأهل الخير يحتاجون التشجيع

استقبل أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف بن عبدالعزيز، في مكتبه بديوان الإمارة، اليوم الثلاثاء، أعضاء لجنة الأوقاف بـ"غرفة الشرقية"؛ بحضور رئيس مجلس إدارة الغرفة بدر الرزيزاء، ورئيس اللجنة الدكتور عايض بن فرحان القحطاني.
وأكد أمير المنطقة على اهتمام الدولة بالأوقاف من خلال إنشاء الهيئة العامة للأوقاف، وتشجيع الحوكمة، وتطوير التشريعات في هذا المجال، سعيًا لتعزيز دور الأوقاف في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع وسن الأنظمة التي تحفظ الأوقاف وتساهم في تطويرها.
وشدد على أن "الأوقاف أدت دورًا رئيسيًّا عبر التاريخ لتوفير تمويل مستدام للعديد من الخدمات الاجتماعية والخيرية"؛ مشيرًا إلى أن "الأوقاف -كما هو معلوم- هي أصولٌ تُخَصص عن طريق التبرع أو الوصية لأغراض خيرية عامة أو خاصة مفيدة للمجتمع، ومن يساهم بها ويقوم عليها هم أهل خير وفضل وإحسان ويحتاجون التشجيع والعناية".
من جانبه، رفع رئيس لجنة الأوقاف الدكتور عايض القحطاني، الشكر لأمير المنطقة الشرقية على اهتمامه وتوجيهاته السديدة للجنة، وأوضح أن اللجنة تهدف إلى تشجيع رجال الأعمال والقطاعات الخاصة على تأسيس الأوقاف؛ حيث تعتبر الأوقاف أحد الروابط الأساسية في التنمية الاقتصادية والصحية والتعليمية، للمساهمة في المسؤولية الاجتماعية.