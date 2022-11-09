محليات

القصيم.. ضبط مخالفَيْن لنظام البيئة بحوزتهما 105 م3 من الحطب المحلي المعروض للبيع

اتخذت بحقهما الإجراءات النظامية وتم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص
القصيم.. ضبط مخالفَيْن لنظام البيئة بحوزتهما 105 م3 من الحطب المحلي المعروض للبيع
سبق
سبق

نجحت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة القصيم، في ضبط مواطنَيْن مخالفَيْن لنظام البيئة، بحوزتهما (105) أمتار مكعبة من الحطب المحلي المعروض للبيع، والمخزن لأغراض تجارية، واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية، وتم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

يأتي ذلك في إطار حملة وزارة الداخلية لمتابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات، وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر عن هذا النشاط عبر مختلف المنصات، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وحث الأمن العام في حسابه بتويتر على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) في مناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية، و(996) و(999) في بقية مناطق المملكة.

شرطة القصيم
الجهات الأمنية
مخالفين لنظام البيئة

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