36 و6 مئوية.. مكة المكرمة تسجل أعلى درجة حرارة وطريف الأدنى

وأوضح المركز أن مكة المكرمة سجلت أعلى درجة حرارة 36 مئوية؛ فيما سجلت طريف أقل حرارة بـ6 درجات فقط؛ لافتًا إلى أن الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق نجران وجازان، وكذلك الأجزاء الشرقية من منطقة تبوك، تمتد إلى حائل والحدود الشمالية (رفحاء)؛ في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق: (تبوك، حائل، القصيم المدينة المنورة).