36 و6 مئوية.. مكة المكرمة تسجل أعلى درجة حرارة وطريف الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم، ودرجات الحرارة الكبرى والصغرى، على بعض مدن المملكة.
وأوضح المركز أن مكة المكرمة سجلت أعلى درجة حرارة 36 مئوية؛ فيما سجلت طريف أقل حرارة بـ6 درجات فقط؛ لافتًا إلى أن الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق نجران وجازان، وكذلك الأجزاء الشرقية من منطقة تبوك، تمتد إلى حائل والحدود الشمالية (رفحاء)؛ في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق: (تبوك، حائل، القصيم المدينة المنورة).
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، في المدينة المنورة وشرورة والقنفذة وينبع 33 مئوية، وجدة وجازان ووادي الدواسر 32 مئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى جاءت طريف في أدنى القائمة بـ6 مئوية، والقريات والسودة 8 درجات، وسكاكا 9 مئوية.
وسجلت أبها وطريف والقريات والسودة أعلى نسبة رطوبة 90%.