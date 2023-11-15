تركي آل الشيخ: نزالات اليوم الحاسم تجمع أبرز أبطال الملاكمة لأول مرة في العالم.. وفخورون بأن تكون الرياض وجهة للفعاليات الاستثنائية

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة Queensberry فرانك وارن أن اليوم الحاسم يعد حدثا استثنائيا، قائلا: "إنها ببساطة ليلة ملاكمة رائعة تم تنظيمها بالتعاون مع موسم الرياض والهيئة العامة للترفيه، وأود أن أعبر عن امتناني وتقديري لتركي آل الشيخ على جهوده في جعل هذا الحدث ممكنًا وتعزيز تاريخ الملاكمة وتقديمها للجمهور العالمي، أعتقد أنه لم يحدث من قبل أن تحتضن قائمة النزالات مثل هذا التنوع والعمق من المواهب، وسيتاح للمحظوظين الذين يتمتعون بفرصة السفر إلى المملكة العربية السعودية فرصة مشاهدة أداء الأبطال والاستمتاع بالأحداث المذهلة التي يقدمها موسم الرياض.