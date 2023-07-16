طبيبان في فيديو متداول عن علاج القلب بالليزر.. "النمر": كلام غير صحيح

نفى استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، صحة ما يحويه مقطع فيديو متداول عن علاج القلب بالليزر (TMR) وعلاقته بالقسطرة والجراحة.
وأوضح، عبر حسابه على "تويتر"، يقول: "انتشر في وسائل التواصل مقطع تسويقي باللغة العربية لطبيبين آسيويين يعملان في أمريكا يدّعيان أن علاج القلب بالليزر (TMR) يغني عن قسطرة أو عمليات القلب المفتوح، والحقيقة أن هذا الكلام غير صحيح جملةً وتفصيلًا".
وبيّن "النمر" أن هذه العملية "قديمة لم تثبت فاعليتها بدليل محكم ولا تنفع لكل المرضى، وليست بديلًا للقسطرة ولا جراحة القلب المفتوح".