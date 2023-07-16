طبيبان في فيديو متداول عن علاج القلب بالليزر.. "النمر": كلام غير صحيح

وأوضح، عبر حسابه على "تويتر"، يقول: "انتشر في وسائل التواصل مقطع تسويقي باللغة العربية لطبيبين آسيويين يعملان في أمريكا يدّعيان أن علاج القلب بالليزر (TMR) يغني عن قسطرة أو عمليات القلب المفتوح، والحقيقة أن هذا الكلام غير صحيح جملةً وتفصيلًا".