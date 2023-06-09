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الباحة.. مكافحة المخدرات تقبض على مواطن لترويجه مادة الحشيش المخدر

تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته للنيابة العامة
الباحة.. مكافحة المخدرات تقبض على مواطن لترويجه مادة الحشيش المخدر
واس
واس

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة الباحة لترويجه مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

النيابة العامة
الباحة
المديرية العامة لمكافحة المخدرات
الحشيش المخدر

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