بين "لا إسعاف شاغر" و"سيارة أجرة".. مواطن: "هلال المدينة" اعتذر عن نقلي!

وتفصيلًا، قال المواطن عبدالهادي المطيري، إنه مصاب بمرض تصلّب لويحي، وتعرض أثناء قيادته للمركبة لدوران وعدم استطاعته التوجه للمستشفى، وأوضح: "تواصلت على الرقم (997) وتم أخذ بياناتي وموقعي وطُلِب مني البقاء في سيارتي وعدم شرب أي شيء، وبعد انتظار 12 دقيقة تواصل معي طبيب مصري يعتذر لعدم وجود سيارة إسعاف شاغرة، ما دفعني لإيقاف سيارة أجرة لتنقلني للمستشفى".