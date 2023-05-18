بين "لا إسعاف شاغر" و"سيارة أجرة".. مواطن: "هلال المدينة" اعتذر عن نقلي!

اعتذرت هيئة الهلال الأحمر السعودي في المدينة المنورة، عن نقل مواطن إلى المستشفى بعد أن تعرّض لدوران أثناء القيادة، فيما استأجر المواطن مركبة، واتجه إلى المستشفى بعد دقائق.
وتفصيلًا، قال المواطن عبدالهادي المطيري، إنه مصاب بمرض تصلّب لويحي، وتعرض أثناء قيادته للمركبة لدوران وعدم استطاعته التوجه للمستشفى، وأوضح: "تواصلت على الرقم (997) وتم أخذ بياناتي وموقعي وطُلِب مني البقاء في سيارتي وعدم شرب أي شيء، وبعد انتظار 12 دقيقة تواصل معي طبيب مصري يعتذر لعدم وجود سيارة إسعاف شاغرة، ما دفعني لإيقاف سيارة أجرة لتنقلني للمستشفى".
وتواصلت "سبق" مع مدير إدارة الاتصال المؤسسي بمنطقة المدينة المنورة عاصم المزيني الذي أكد أنه قد ورد بلاغ لغرفة القيادة والتحكم بمنطقة المدينة المنورة (997) في تمام الساعة 10:12 من صباح يوم الثلاثاء الموافق 26/ 10/ 1444هـ لحالة مرضية تعاني من دوار، وتم على الفور التعامل مع الحالة وفق البروتوكولات الطبية المعمول بها في هذا الشأن، حيث تحرص الهيئة على تقديم أفضل خدمة إسعافية طبية للحالات الطارئة.
وقال: "هيئة الهلال الأحمر السعودي تؤكد حرصها ومنسوبيها من سفراء الحياة وسفراء العطاء على بذل الغالي والنفيس في سبيل إنقاذ المرضى والمصابين، بالإضافة إلى تعزيز وعي أفراد المجتمع بكيفية التعامل مع الحالات الطارئة".