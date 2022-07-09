15 صورة جوية للمشاعر المقدَّسة والحرم في أول أيام العيد

تصوير: عبدالله النحيط
رصدت مجموعة من الصور التي التقطتها عدسة "سبق" عصر اليوم العاشر من ذي الحجة مناظر روحانية، تُجسِّد عظمة المكان، وأظهرت جمالية المنظر لحجاج بيت الله الحرام وهم يطوفون حول الكعبة مؤدين طواف الإفاضة بعد أن مَنَّ الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات.
وأبرزت الصور المتنوعة كذلك مشروعات التوسعة الكبيرة في الحرم المكي الشريف والمنطقة المركزية، إضافة إلى المشروعات الإنشائية الكبيرة في المشاعر المقدسة.
وشهد فجر هذا اليوم تقاطر جموع الحجيج لأداء نُسك رمي الجمرات في مشعر منى برمي جمرة العقبة الكبرى بسبع حصوات، وذلك في انسيابية مطلقة لحركة الحشود وفق خطة التفويج المُعدَّة لذلك.