15 صورة جوية للمشاعر المقدَّسة والحرم في أول أيام العيد

رصدت مجموعة من الصور التي التقطتها عدسة "سبق" عصر اليوم العاشر من ذي الحجة مناظر روحانية، تُجسِّد عظمة المكان، وأظهرت جمالية المنظر لحجاج بيت الله الحرام وهم يطوفون حول الكعبة مؤدين طواف الإفاضة بعد أن مَنَّ الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات.