بينها مسجد عبدالله بن عباس.. "التراث" تسجّل 41 موقعاً عمرانياً في الطائف

وتوزعت هذه المواقع في محافظة الطائف والمراكز التابعة لها، وهي عبارة عن قصور وبيوت تراثية، إلى جانب القُرى والقلاع والمتاحف والأبراج والمساجد والأسواق والمدارس التاريخية، ومن أبرزها قصر الملك عبدالعزيز في المويه، ومسجد سليمان -عليه السلام-، ومسجد عبدالله بن عباس -رضي الله عنه-، ووسط مدينة الطائف التاريخي، وسوق عكاظ.