"الأرصاد": استمرار هطول الأمطار الرعدية برياح نشطة وزخات من البرد على مكة المكرمة والباحة والشرقية والرياض

وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية غربية، تتحول تدريجيًّا غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20- 40كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية شرقية إلى جنوبية تتحول تدريجيًّا إلى شمالية بسرعة 15- 30كم/ساعة على الجزء الجنوبي، تصل إلى 50كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر على الجزء الجنوبي، ومن متر إلى مترين على الجزء الشمالي، يصل إلى مترين ونصف مع السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الجنوبي ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي.