القافلة الطبية بـ"جامعة الحدود الشمالية" تقدّم خدماتها للحجاج بمنفذ جديدة عرعر

وتتضمّن القافلة عيادتين للطب العام، وعيادة طب أسنان، ومختبرًا، وتقدم الخدمات والمشورة الصحية والرعاية الطبية الأولية والإسعاف للحجاج، ويتمّ من خلالها إجراء الفحص الطبي للمراجعين، بوجود طبيب عام وطبيبة أسرة وطبيب أسنان واختصاصي مختبر، وخمسة ممرضين، كما تتوفر في القافلة الطبية مجموعةٌ من الأجهزة الطبية كأجهزة قياس الضغط والسكر، وتقدم العلاجات اللازمة للحجاج من مسكنات ومضادات حيوية وكريمات للحروق والحساسية وأدوية للنزلات المعوية.