صور من 3 دول.. "إغاثي الملك سلمان" يواصل جهوده في مساعدة المحتاجين أينما كانوا

يُذكر أن المشروع يهدف في مرحلته الثانية إلى تجهيز 95 فصلًا دراسيًا بديلًا مع مستلزماتها، وتوفير المواد التعليمية مثل الحقائب والزي المدرسي، إضافة إلى إيجاد فرص عمل للأسر ذوي الدخل المحدود (المستفيدات من مشاريع التدريب والتمكين السابقة) من خلال تجهيزهن الحقائب المدرسية محلية الصنع، في محافظات حضرموت وحجة وأبين ولحج.