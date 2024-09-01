صور من 3 دول.. "إغاثي الملك سلمان" يواصل جهوده في مساعدة المحتاجين أينما كانوا

يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية جهوده لمساعدة المحتاجين والمتضررين حول العالم، في إطار المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة المحتاجين والمتضررين أينما كانوا.
وزّع المركز أمس 500 سلة غذائية للأسر المتضررة من السيول والفيضانات في محلية دنقلا بالولاية الشمالية في جمهورية السودان، استفاد منها 5.026 فردًا، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع دعم الأمن الغذائي في السودان.
وفي اليمن يواصل المركز جهوده حيث وزّع أمس 5.335 سلة غذائية في مديريات ميدي وحيران وحرض وعبس بمحافظة حجة، استفاد منها 37.345 فردًا، وذلك ضمن مشروع توزيع المساعدات الغذائية للسكان المتضررين في اليمن للعام 2024م.
ووزّع المركز أمس الأول 600 حقيبة وزي مدرسي للطلاب والطالبات في مديريات حجر والريدة الشرقية وتريم والسوم بمحافظة حضرموت، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع العودة للمدارس في اليمن.
يُذكر أن المشروع يهدف في مرحلته الثانية إلى تجهيز 95 فصلًا دراسيًا بديلًا مع مستلزماتها، وتوفير المواد التعليمية مثل الحقائب والزي المدرسي، إضافة إلى إيجاد فرص عمل للأسر ذوي الدخل المحدود (المستفيدات من مشاريع التدريب والتمكين السابقة) من خلال تجهيزهن الحقائب المدرسية محلية الصنع، في محافظات حضرموت وحجة وأبين ولحج.
ويأتي ذلك في إطار سلسلة المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنسانية؛ لتوفير بيئة تعليمية متميزة للطلاب والطالبات في اليمن ودفعهم نحو التعلم وعدم التسرب، ومساعدة الأسر على تقليل التكاليف المرتبطة بشراء المستلزمات المدرسية.
ووزع المركز أمس الأول 6.000 كرتون تمر للأسر الأكثر احتياجا في مديريتي حرض وحيران بمحافظة حجة، استفاد منها 3.600 فرد، وذلك ضمن مشروع توزيع مساعدات التمور في الجمهورية اليمنية للعام 2024م.
وتأتي هذه المساعدات في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لدعم الأمن الغذائي في اليمن.
وفي القارة السمراء وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، 900 سلة غذائية في مدينة دقنا بإقليم حجر لميس في جمهورية تشاد، استفاد منها 5.400 فرد من الفئات الأكثر احتياجًا، وذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي في جمهورية تشاد للعام 2024م.
ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة للعديد من الدول والشعوب المحتاجة والمتضررة حول العالم.