وكالة الخدمات الاجتماعية برئاسة الحرمين تقدم الضيافة لقاصدي المسجد الحرام

تأتي تلك الجهود انطلاقًا من حرص الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على تعزيز دور الإنسانية والأنسنة في الخدمات والبرامج لراحة قاصدي بيت الله الحرام؛ وفق توجيهات الرئيس العام الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس لمواكبة رؤية (2030) في خدمة ضيوف الرحمن.