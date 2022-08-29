وكالة الخدمات الاجتماعية برئاسة الحرمين تقدم الضيافة لقاصدي المسجد الحرام

قدمت وكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية، ممثلة بالإدارة العامة لتنسيق الأعمال التطوعية، واجب الضيافة لقاصدي المسجد الحرام من خلال مبادرة "ضيافة معتمر"، إحدى المبادرات التابعة لبرنامج "خدام الحرم سفراء الإنسانية".
وقال وكيل الرئيس العام للخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية خالد الشلوي: البرنامج يهدف إلى تقديم أفضل الخدمات التطوعية والإنسانية لضيوف الرحمن؛ بما ينعكس على راحتهم أثناء أداء نُسكهم.
من جهته، أشار مدير عام الإدارة العامة لتنسيق الأعمال التطوعية الأستاذ عادل الجهني إلى ضرورة تكامل البرامج والمبادرات والخدمات التطوعية والإنسانية وتعميق أثرها عبر الاستفادة المثلى من الشراكات الاستراتيجية والعمل التطوعي.
تأتي تلك الجهود انطلاقًا من حرص الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على تعزيز دور الإنسانية والأنسنة في الخدمات والبرامج لراحة قاصدي بيت الله الحرام؛ وفق توجيهات الرئيس العام الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس لمواكبة رؤية (2030) في خدمة ضيوف الرحمن.