احتفالًا باليوم الوطني الـ92.. "الموارد البشرية" تنفذ عددًا من الفعاليات والمبادرات التطوعية

وأوضحت الوزارة أن الهدف الرئيس للمنصة هو تنظيم العلاقة بين الكيانات والأشخاص الذين ينضمون إلى العمل التطوعي، وحفظ حقوق المتطوعين والجهات الموفّرة لفرص التطوع، فضلاً عن حفظ حقوق المتطوع في الحصول على الشهادات التي توثق عدد مرات وساعات تطوعه، والجهات التي تطوع لديها، بالإضافة إلى تقديمها مجموعة متميزة من الخدمات التطوعية لكل من ينضم إليها، علماً بأنها تضم فرصاً تطوعية في أكثر من 20 مجالاً، تتنوع بين التعليم والثقافة والقانون والبيئة، وغيرها.