انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي "خالد للعيون" ومركز الأبحاث 2025 في الرياض

انطلقت أعمال المؤتمر الدولي السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ومركز الأبحاث 2025، في فندق جي دبليو ماريوت بمدينة الرياض، بمشاركة نخبة من أبرز الخبراء والمتخصصين في طب العيون من داخل المملكة وخارجها، وتستمر فعالياته حتى 13 ديسمبر 2025.
ويُعد المؤتمر أحد أهم الملتقيات الطبية المتخصصة في المنطقة، إذ يستضيف هذا العام 96 متحدثًا سعوديًا، وأكثر من 15 متحدثًا دوليًا من كبار أطباء وجراحي العيون حول العالم، لمناقشة أحدث المستجدات العلمية والتقنية في هذا المجال.
ويركز المؤتمر على التطورات الحديثة في طب وجراحة العيون، بما يشمل: القرنية، ومقدمة العين، وجراحة الشبكية والجسم الزجاجي، وشبكية العين الطبية، والتهاب القزحية، والجلوكوما، وطب عيون الأطفال، وجراحة تجميل العين. كما يتضمن البرنامج العلمي محاضرات متخصصة، وورش عمل تدريبية، ونقاشات متعمقة تستعرض أحدث الأساليب العلاجية والتقنيات الجراحية.
وأكدت اللجنة المنظمة أن المؤتمر يشكّل منصة بارزة لتبادل الخبرات بين المختصين، وفرصة للاطلاع على أحدث الابتكارات الطبية التي تسهم في تطوير ممارسات الرعاية الصحية ورفع جودة الخدمات المقدمة للمرضى. ويصاحب المؤتمر معرض طبي متكامل يضم أحدث الأجهزة والتقنيات والأدوية في مجال طب وجراحة العيون.
ويمتد تاريخ المؤتمر لأكثر من أربعة عقود من الإسهام العلمي وإثراء المعرفة في طب العيون، ما يجعله حدثًا سنويًا راسخًا يحظى باهتمام واسع من المتخصصين والمهتمين على المستويين المحلي والدولي.