انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي "خالد للعيون" ومركز الأبحاث 2025 في الرياض

ويُعد المؤتمر أحد أهم الملتقيات الطبية المتخصصة في المنطقة، إذ يستضيف هذا العام 96 متحدثًا سعوديًا، وأكثر من 15 متحدثًا دوليًا من كبار أطباء وجراحي العيون حول العالم، لمناقشة أحدث المستجدات العلمية والتقنية في هذا المجال.