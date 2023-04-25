ابتلع "صفارة" وعانى الاختناق.. 20 دقيقة تنقذ حياة طفل في الطائف

ووفقًا لما ذكرته صحة الطائف لـ"سبق"؛ فقد كان الطفل الذي يبلغ من العمر 3 سنوات، قد حضر مع ذويه إلى طوارئ المجمع، يعاني من اختناق شديد مصحوبًا بصوت تصفير مع كل تنفس للطفل، وبعد الكشف عليه اتضح وجود جسم غريب، سقط في مجرى الهواء.