أقراص السموم "الإمفيتامين".. ما تأثيراتها وأضرارها؟ هنا الإجابة

كما يؤدي تعاطي ذلك السم إلى زيادة ضربات القلب، وارتفاع ضغط الدم، وزيادة التعرق، كما أنه مسؤول عن التسبب في السلوك الهستيري للمتعاطي، وحالات الاكتئاب، والقلق، والإرهاق الشديد، واضطرابات النوم، والعزلة، والشك، وفقدان شديد للوزن.