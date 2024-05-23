العالمي يزيد الراجحي يتحدى مرتفعات باها اليونان في أول ظهور لها في كأس العالم لراليات الباها

وفي ظهورها الأول في راليات الباها، سيشارك أيقونة الوطن، الراجحي في باها اليونان فضلاً أنه سبق وأن شارك في رالي أكروبوليس في العاصمة اليونانية ضمن بطولة العالم للراليات الـ WRC، ولكن يختلف حجم وقوة السيارات بين البطولتين في الأرآضي اليونانية المعروفة بضيق مساراتها ووعورة تضاريسها الجبلية لدى سيكون هناك تحدي كبير على الطاقم السعودي – الألماني على متن سيارة التويوتا هايلوكس التي تتلقى دعماً كبير اً من الراعي الرسمي، جميل لرياضة المحركات.