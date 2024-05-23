العالمي يزيد الراجحي يتحدى مرتفعات باها اليونان في أول ظهور لها في كأس العالم لراليات الباها

يستعد أيقونة رياضة المحركات السعودية، البطل العالمي يزيد بن محمد الراجحي للمنافسة في النسخة الـ 11 من باها اليونان رفقة ملاحه الألماني تيمو غوتشالك والذي كان يسمى سابقاً بـ "رالي اليونان أوفرود".
وانضم الرالي اليوناني الى روزنامة كأس العالم الأوروبية في عام 2022 قبل أن ينظم الى كأس العالم للراليات الباها هذا العام باسم "باها اليونان" وسيقام في الفترة ما بين 22 الـى 25 من شهر مايو الجاري في مقاطعة كاستوريا شمال اليونان.
وبعد أن بدأ كأس العالم جولاته في حائل بجولة سعودية بحتة، تتجه الأنظار الى جولة أوروبية جديدة في الروزنامة، باها اليونان وهي الجولة الثانية من كأس العالم للراليات الباها والتي تحل مكان باها إيطاليا الذي يتغّيب عن روزنامة كأس العالم هذا الموسم.
وتعتبر أجواء وتضاريس اليونان في الراليات مختلفة عن باقي جولات كأس العالم الأخرى، فعلى المتسابقين الصعود والوصول الى ارتفاع حوالي 1900 متر من سطح الأرض نحو الجبال في مدينة فيتسي الجبلية على مسارات ملتوية وبين غابات أشجار الزان الكثيفة.
وفي ظهورها الأول في راليات الباها، سيشارك أيقونة الوطن، الراجحي في باها اليونان فضلاً أنه سبق وأن شارك في رالي أكروبوليس في العاصمة اليونانية ضمن بطولة العالم للراليات الـ WRC، ولكن يختلف حجم وقوة السيارات بين البطولتين في الأرآضي اليونانية المعروفة بضيق مساراتها ووعورة تضاريسها الجبلية لدى سيكون هناك تحدي كبير على الطاقم السعودي – الألماني على متن سيارة التويوتا هايلوكس التي تتلقى دعماً كبير اً من الراعي الرسمي، جميل لرياضة المحركات.
ويتألف باها اليونان 2024 الذي ينضم لجولات كأس العالم للمرة الأولى من مرحلتين وعلى ثلاثة أقسام بمسافة إجمالية تبلغ حوالي 817.36 كيلومتراً منها 559.92 كيلومتراً مسافة مراحل خاصة خاضعة للتوقيت. وستنطلق المنافسات بمرحلة تأهيلية كعادتها في جميع راليات الباها وستكون بمسافة 6 كيلومتراً في يوم الخميس.
وأعرب الراجحي الذي يسعى للفوز بلقب الباها اليوناني عن جاهزيته للمشاركة قائلًا: "إنه لشرف لي وللفريق أن نشارك في النسخة الأولى من باها اليونان ضمن كأس العالم لراليات الباها، اليونان ليست جديدة بالنسبة لي شخصياً، فسبق لي أن شاركت في رالي أكروبوليس وحققت نتائج رائعة ضمن بطولة العالم للراليات الـ WRC.
لكن هذه المرة ستكون مختلفة تمامًا حيث يتطلب المسار تكتيكات واستراتيجيات جديدة نظرًا لطبيعة المسارات الضيقة والوعرة. فهي تتميز بتضاريسها الفريدة وتحدياتها الجبلية وهي فرصة مثالية لاختبار مهاراتنا وقدراتنا على متن سيارة كبيرة مثل التويوتا هايلوكس من فئة ألتيميت، عكس السيارات الصغيرة الهاتشباك التي يكون التحكم بها سهلاً، لنرى كيف سيكون الأمر مع سيارة التويوتا هايلوكس "
"مستعدون للتحدي ونسعى لتحقيق أفضل النتائج ورفع اسم السعودية عاليًا في هذا الحدث الدولي. كما أود أن أعبر عن شكري وامتناني لرُعاتنا، جميل لرياضة المحركات، على دعمهم المستمر الذي يجعل تحقيق مثل هذه المشاركات ممكناً وسهلاً."
"نتطلع إلى تقديم أداء متميز ومنافسة قوية في هذه الجولة، ونتمنى أن نكون على قدر التحدي وأن نظهر بأفضل صورة في هذا الحدث الرياضي العالمي."