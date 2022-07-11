شاهد: لا عائق اليوم أمام تلبية النداء.. لقطة حاج في سكينة وسلام

لم يمنع هذا الحاج ما أصاب قدمه من عائق من أن يُلبِّي نداء ربه، ويحجَّ إلى بيته العتيق ملبيًا، وداعيًا، وخاشغًا، ومتممًا ركن الإسلام الخامس.