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شاهد: لا عائق اليوم أمام تلبية النداء.. لقطة حاج في سكينة وسلام
لم يمنع هذا الحاج ما أصاب قدمه من عائق من أن يُلبِّي نداء ربه، ويحجَّ إلى بيته العتيق ملبيًا، وداعيًا، وخاشغًا، ومتممًا ركن الإسلام الخامس.
في هذه اللقطة المُعبِّرة، التي نشرتها وكالة الأنباء السعودية "واس"، يجلس هذا الحاج ليصلي في أمان، واطمئنان، وسكينة، والسلام النفسي يحيطه، والملائكة تحفُّه، وسط حشد من الخدمات والإمكانات التي سخَّرتها السعودية لخدمة ضيوف الرحمن، وتيسير عملية أداء مناسكهم.
وترك الحاج طرفه الصناعي وعكازَيْه جانبًا، وتوجَّه بقلبه وعقله وروحه إلى ربه موليًا وجهه شطر المسجد الحرام، ينادي ربه نداء خفيًّا؛ عسى الله أن يتقبل منه ومن حجاج بيته حجتهم وطاعتهم.