أكاديمي سعودي يبتكر تقنيات حديثة في مجال تصنيع بطاريات السيارات.. وهذا ما يطمح له

وروى القحطاني، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، تفاصيل تلك التقنيات التي تعد من مخرجات مشروعه البحثي، قائلاً: "إن البحث تمكن من تقليص شحن بطاريات السيارات الكهربائية 12 دقيقة بعدما كانت تستغرق ساعات، كما تمكن من تقليل وزنها إلى نحو 20، وبالتالي خفض التكلفة، مما يسهم في وجود منتج محلي يدعم التوجه الوطني في الاستثمار في مجال السيارات الكهربائية".