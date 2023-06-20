لا مكان للشخصنة والبيروقراطية.. "السديس": التكامل خيار إستراتيجي لإنجاح "الحج"

وأكد أن رئاسة الحرمين حريصة على تحويل التحديات لمجالات للإبداعات في الحرمين الشريفين وتعظيم مكامن القوة؛ حيث قال إن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أطلقت مبادرة "حفاوة" للترحيب بالحجاج وقاصدي الحرمين الشريفين من الوصول إلى الحصول، وذلك تزامناً مع دخول موسم الحج، مؤكداً أن المبادرة تهدف إلى تقديم الضيافة والاهتمام بالضيوف الكرام، وذلك من خلال توفير كافة سبل الراحة والتسهيلات للحجاج والمعتمرين، وتوفير أفضل الخدمات الإنسانية التي تسهم في جعل زيارتهم للحرمين الشريفين تجربة متكاملة ومميزة والاحتفاء بضيوف الرحمن عبر عدة مسارات حسن الاستقبال والكلمة الطيبة والاهداءات مثل زمزم والمظلات.