"الأرصاد": تتأثر الجوف والشمالية باستمرار الرياح وعواصف ترابية تؤدي إلى انعدام في مدى الرؤية وسماءٌ غائمة وسحبٌ ممطرة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تتأثر منطقتا الجوف والحدود الشمالية باستمرار الرياح النشطة التي تنتج عنها عواصف ترابية تؤدي إلى انعدامٍ في مدى الرؤية الأفقية، وسماءٌ غائمة جزئيًا إلى غائمة تتخللها سحبٌ ممطرة ولا يُستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على أجزاءٍ منها كذلك على مرتفعات منطقة تبوك (جبل اللوز- علقان- الظهر)، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية، وسماءٌ غائمة جزئيًا على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، تبوك؛ تمتد إلى أجزاءٍ من مناطق: حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، يلي ذلك انخفاضٌ في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.