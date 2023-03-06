70 خدمة إلكترونية و9 تطبيقات ذكية للتعقيم والتطهير بالمسجد الحرام

حشدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، 70 خدمة إلكترونية، و9 تطبيقات ذكية، وعدداً من الروبوتات، للتعقيم والتعطير، وتقديم ماء زمزم بواقع نصف مليون لتر يومياً يتم توزيعها على الحافظات المنتشرة في جنبات وأروقة الحرمين الشريفين، والمشربيات، ونوافير الشرب، بشكلٍ آمن ومعقم، وفق نظام مراقبة قائم على التأكّد من نقاء الماء وتقديمه مبرداً سائغاً للشاربين.