70 خدمة إلكترونية و9 تطبيقات ذكية للتعقيم والتطهير بالمسجد الحرام

حشدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، 70 خدمة إلكترونية، و9 تطبيقات ذكية، وعدداً من الروبوتات، للتعقيم والتعطير، وتقديم ماء زمزم بواقع نصف مليون لتر يومياً يتم توزيعها على الحافظات المنتشرة في جنبات وأروقة الحرمين الشريفين، والمشربيات، ونوافير الشرب، بشكلٍ آمن ومعقم، وفق نظام مراقبة قائم على التأكّد من نقاء الماء وتقديمه مبرداً سائغاً للشاربين.
وتضمنت التطبيقات والخدمات التي تعين ضيوف الرحمن على أداء نسكهم إجابة السائلين وخدمات المعتكفين.
وخصصت الرئاسة منظومة خدمات متكاملة للمعتكفين، حيث جهزت أماكن بدروم توسعة الملك فهد، تجهيزاً كاملاً، بمختلف الخدمات المفصلة للمعتكفين، كدواليب للأمتعة مزودة بخدمات تقنية تسهم في تهيئة البيئة الخاشعة لهم.
وبالتعاون مع وزارة الصحة؛ تم توفير 100 طبيب وطبيبة للمعتكفين، حرصاً على صحتهم وسلامتهم وذلك عبر مواقع خاصة على مدار الساعة.