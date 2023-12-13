31 ْو3 ْمئوية.. "الأرصاد" يكشف عن أعلى وأدنى درجة حرارة بالمملكة

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأربعاء، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت جازان أعلى درجة حرارة 31 ْمئوية، فيما سجّلت السودة 3 ْ درجات فقط.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، في القنفذة 28 درجة، وجدة 27 ْمئوية ونجران وشرورة والأحساء 26 درجة، والدمام والصمان والتنهات ووادي الدواسر والعلا وبيشة والخرج والدهناء 25 ْمئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت السودة في أدنى القائمة بـ 3 درجات، وأبها والقريات 6 درجات، والباحة وطريف بـ 7 ْمئوية، وكل من تبوك وبريدة وحائل والمجمعة 8 درجات.
وسجّلت مكة المكرّمة والدمام وأبها وحائل وطريف والطائف والقريات والسودة وعرعر وسكاكا أعلى نسبة رطوبة 95% و100%.