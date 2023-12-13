31 ْو3 ْمئوية.. "الأرصاد" يكشف عن أعلى وأدنى درجة حرارة بالمملكة

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأربعاء، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت جازان أعلى درجة حرارة 31 ْمئوية، فيما سجّلت السودة 3 ْ درجات فقط.