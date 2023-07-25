"أمالا" تُعلن عن شراكة مع "إكونيكس" لإنشاء منتجع "إكونيكس أمالا" على البحر الأحمر

يشار إلى أن "وجهة البحر الأحمر" تقع على طول الساحل الغربي للمملكة، وهو موطن لبعض البيئات الطبيعية الأكثر تنوعاً وحساسية. ووضعت الشركة معايير الحماية والتجديد أساساً لكل عمليات تطوير مشاريعها، حيث تهدف إلى تحقيق زيادة في قيمة التنوع البيئي بنسبة تصل إلى 30% بحلول عام 2040، وسيتم تحقيقها من خلال تعزيز الموائل المتنوعة بيولوجيًا بما في ذلك أشجار المانغروف والأعشاب البحرية والشعب المرجانية والنباتات البرية، ويتجلى هذا الالتزام في جميع مراحل التصميم والتخطيط الدقيق لـوجهة "أمالا"، وتجري المرحلة الأولى من "وجهة أمالا"، والتي تركز على المخطط الرئيسي لـ"تربل باي".