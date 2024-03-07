الرياض تحتضن "تمرين الأمن السيبراني الخليجي الثاني"

ويهدف التمرين إلى رفع مستوى الجاهزية السيبرانية، والاستعداد لمواجهة التهديدات السيبرانية المتجدّدة، وتبادل الخبرات بين المشاركين، وإيجاد حلول مبتكرة لمواجهة التحديات والتهديدات السيبرانية التي تواجهها دول المجلس، فضلًا عن تعزيز التعاون بشأن الموضوعات ذات العلاقة بالأمن السيبراني.