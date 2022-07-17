صدور كتاب "أحاديث السمع والطاعة" لتعزيز الأمن الفكري وتصحيح المفاهيم

وبيّن "السبر": الكتاب سرد بطريقة سهلة وسلسة الأحاديث مع تخريجها، وشرح غريبها، وتبويبها، بالإضافة إلى تعليقات مختصرة عليها وفق ما يقتضيه الحال والمقام، مع الإشارة للمراجع والمصادر، وقد بلغ عدد الأحاديث التي سردها الكتاب نحو 63 حديثاً، تنتظم عدة مواضيع في غاية الأهمية، منها التنويه بفضل السمع والطاعة ولزوم الجماعة، ووجوب السمع والطاعة، وكذلك وجوب لزوم الجماعة، بجانب وجوب الوفاء بالبيعة، ووجوب إكرام الإمام، والتحذير من فتن الأقوال والأفعال، والتحذير من الخوارج والأمر بقتالهم، وبيان حرمة الدماء.