"الأرصاد" ينبه 10 مناطق: أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة ورياح شديدة

ونبه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة المدينة المنورة والمهد ووادي الفرع وبدر والعيص والعلا، ورياح شديدة على الرايس وينبع، وأمطارًا خفيفة على المهد ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الـ 21 من مساء الجمعة.