"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على جازان وعسير تمتد حتى مرتفعات الباحة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار فرصة تكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من منطقتَي جازان وعسير؛ تمتد حتى مرتفعات الباحة، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من المنطقة الغربية، وكذلك على الأجزاء الساحلية ما بين محافظة الليث حتى منطقة جازان.