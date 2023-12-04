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فتح المرور على جزء من طريق مشروع ازدواج طريق "الخرمة رنية بيشة" بطول 188 كم

هيئة الطرق تهدف إلى تحسين جودة الطرق وخدماتها وتقليل حوادث السير ورفع السلامة
فتح المرور على جزء من طريق مشروع ازدواج طريق "الخرمة رنية بيشة" بطول 188 كم

أعلنت الهيئة العامة للطرق عن افتتاح حركة المرور على 188 كم من مشروع ازدواج طريق الخرمة رنية بيشة، الذي يبلغ طوله 360 كم، ويبدأ الجزء المتصل من طريق الطائف - الرياض السريع ويمر بمحافظة الخرمة ويصل إلى محافظة رنية.

وتم الانتهاء من أجزاء أخرى من المشروع في مناطق متفرقة بطول 110 كم، حيث تبقى من تنفيذ المشروع 62 كم.

وتهدف الهيئة العامة للطرق من خلال هذا المشروع إلى تحسين جودة الطرق وخدماتها، وتقليل حوادث السير، ورفع مستوى السلامة المرورية، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية للطرق، بما ينسجم مع مستهدفات استراتيجية قطاع الطرق التي ترتكز على السلامة والجودة والكثافة المرورية، التي تهدف للوصول للمؤشر السادس عالمياً في جودة الطرق بحلول عام 2030.

الهيئة العامة للطرق
طريق الخرمة رنية بيشة

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