فتح المرور على جزء من طريق مشروع ازدواج طريق "الخرمة رنية بيشة" بطول 188 كم

وتهدف الهيئة العامة للطرق من خلال هذا المشروع إلى تحسين جودة الطرق وخدماتها، وتقليل حوادث السير، ورفع مستوى السلامة المرورية، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية للطرق، بما ينسجم مع مستهدفات استراتيجية قطاع الطرق التي ترتكز على السلامة والجودة والكثافة المرورية، التي تهدف للوصول للمؤشر السادس عالمياً في جودة الطرق بحلول عام 2030.