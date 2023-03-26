شاهد… حضور مميز في مدارس الشرقية خلال شهر رمضان المبارك

يواصل نصف مليون طالب وطالبة بمدارس الشرقية خلال شهر رمضان المبارك رحلتهم التعليمية وسط أجواء إيجابية وتفاعل كبير من الطلاب والطالبات بمدارس تعليم الشرقية
وفي هذا الإطار بدأت الحصص الدراسية وقاعات الدرس في أكثر من ١٦٢٧ مدرسة للبنين والبنات انتظام الطلاب والطالبات على مقاعد الدراسة، بالإضافة إلى تفاعلهم مع المعلمين والمعلمات خلال سيراليوم الدراسي.
وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص لـ"سبق" بأن الإدارة العامة للتعليم تعمل على تعزيز ثمانية ممارسات تربوية وتعليمية لرفع مستوى التحصيل العلمي للطلبة خلال شهر رمضان إلى جانب التكامل مع الأسرة لدعم تعليم الأبناء والبنات، ومن ذلك التوعية بأهمية تنظيم مواعيد النوم وتخصيص فترات كافية للراحة والابتعاد عن السهر، إلى جانب تنظيم جدول دراسي منتظم للمذاكرة في المنزل والابتعاد عن كافة وسائل التشتيت أثناء المذاكرة إلى جانب تناول الأكل الصحي وحثهم على مزاولة الرياضة باستمرار.
ونوه الباحص بالدور التربوي والتعليمي الذي أسهم فيه المعلمون والمعلمات ومنسوبو التعليم الذي يعد مصدر الإلهام الحقيقي في تحقيق الآمال المعقودة عليهم عمليًا في الميدان، وذلك بتنفيذهم عددًا من المبادرات النوعية والمسابقات والأنشطة خلال شهر رمضان المبارك، مثمنًا بذلهم للعطاء المستمر والتضحيات التي يقدمونها من منطلق الإحساس بالمسؤولية الوطنية والاجتماعية.
و أطلقت إدارة الإعلام والاتصال عبر منصاتها الرسمية وكذلك عبر مبادرتها الإعلامية المراسل الطموح حملات إعلامية بمشاركة الطلاب والطالبات تهدف لتثقيف وتوعية الطلبة وتهيئتهم نفسيًا وذهنيًا لمواصلة رحلتهم التعليمية الماتعة خلال الشهر الكريم، وبث رسائل عن أهمية تنظيم الوقت والاستذكار الجيد خلال شهر رمضان.
وفي الجانب البدني والرياضي تستمر فعاليات دوري المدارس خلال الفترة المسائية والذي تنظمه وزارة الرياضة بالتعاون مع وزارة التعليم كمشروع وطني رياضي حيث يواصل الدوري نشاطه في شهر رمضان المبارك بمشاركة ١٣٨٢ فريقًا بواقع 9 آلاف طالب من مدارس تعليم الشرقية وتقام على ٢١ ملعبًا رياضيًا وصالة مغلقة تم تجهيزها لهذه الأنشطة في ثلاثة ألعاب، هي كرة القدم والطائرة والسلة.