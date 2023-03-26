شاهد… حضور مميز في مدارس الشرقية خلال شهر رمضان المبارك

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص لـ"سبق" بأن الإدارة العامة للتعليم تعمل على تعزيز ثمانية ممارسات تربوية وتعليمية لرفع مستوى التحصيل العلمي للطلبة خلال شهر رمضان إلى جانب التكامل مع الأسرة لدعم تعليم الأبناء والبنات، ومن ذلك التوعية بأهمية تنظيم مواعيد النوم وتخصيص فترات كافية للراحة والابتعاد عن السهر، إلى جانب تنظيم جدول دراسي منتظم للمذاكرة في المنزل والابتعاد عن كافة وسائل التشتيت أثناء المذاكرة إلى جانب تناول الأكل الصحي وحثهم على مزاولة الرياضة باستمرار.