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السديس يوصي بالاستعداد وتكثيف الجهود لخدمة المصلين والمعتمرين ليلة ختم القرآن بالحرم

حث على تقديم أرقى الخدمات للمعتمرين وتسهيل أداء نسكهم وعباداتهم وتذليل العقبات لهم
الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الحرمين عبدالرحمن السديس
الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الحرمين عبدالرحمن السديس
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ألقى الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، كلمة تحفيزية للعاملين يدعوهم للاستعداد التام لليلة ختم القرآن الكريم بالمسجد الحرام، عبر الشبكة اللاسلكية.

وحث كافة الإدارات على مواصلة الجهود الميدانية المتميزة وتكثيفها لخدمة المصلين والمعتمرين والزائرين، في هذه الليلة المباركة وتقديم أرقى الخدمات لهم، وتسهيل أداء نسكهم وعباداتهم وتذليل العقبات لهم.

وأشاد الدكتور السديس بما يشهده المسجد الحرام من تضافر للجهود والإمكانات، وانسيابية حركة الحشود التي يشهدها بيت الله الحرام، ونجاح خطط التفويج تزامناً مع الأعداد المليونية للمعتمرين والمصلين لأداء مناسكهم في أول أيام الشهر الفضيل، رافعاً الشكر لولاة الأمر-حفظهم الله- على ما يبذلونه من جهود وخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين.

عبدالرحمن السديس
المسجد الحرام
القرآن الكريم
الرئيس العام لشؤون الحرمين

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