السديس يوصي بالاستعداد وتكثيف الجهود لخدمة المصلين والمعتمرين ليلة ختم القرآن بالحرم

وأشاد الدكتور السديس بما يشهده المسجد الحرام من تضافر للجهود والإمكانات، وانسيابية حركة الحشود التي يشهدها بيت الله الحرام، ونجاح خطط التفويج تزامناً مع الأعداد المليونية للمعتمرين والمصلين لأداء مناسكهم في أول أيام الشهر الفضيل، رافعاً الشكر لولاة الأمر-حفظهم الله- على ما يبذلونه من جهود وخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين.