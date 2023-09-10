"آركو" تدعو أعضاءها والمانحين لتعزيز الاستجابة الإنسانية لمتضرري زلزال المغرب

تابعت الأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر "آركو" كارثة زلزال حدث يوم 9 سبتمبر 2023م بقوة 68 درجة بمقياس ريختر على عمق 18.5 كيلومتر في المملكة المغربية؛ وأحدث دماراً واسع النطاق وأودى بحياة أكثر من 2012 شخصاً وأدى لإصابة أكثر من 2059 آخرين، من بينهم 1404 حالات خطيرة؛ وأصبح مئات الآلاف من المشردين خارج منازلهم المهدمة أو المعرضة للهدم؛ في وقت ما زال كثير من الأشخاص تحت الأنقاض يواجهون مصيراً صعباً.