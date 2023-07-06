لماذا لا تختفي الشمس كنور الغرفة؟.. "فوائد الغلاف الجوي" يعددها "المسند"

وأوضح "المسند"، عبر حسابه على "تويتر"، أن من هذه الفوائد العديدة، وجود ذرات غبارية متناهية في الصغر عالقة في الأجواء، تعكس أشعة الشمس قبيل الشروق وبعيد الغروب، وتتشكل بسببها ظاهرة الشفق بألوانه المتعددة، فيأتي النهار ويختفي تدريجيًّا.