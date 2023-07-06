لماذا لا تختفي الشمس كنور الغرفة؟.. "فوائد الغلاف الجوي" يعددها "المسند"

عدّد أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات" الدكتور عبدالله المسند، فوائد وجود غلاف جوي للأرض؛ مشيرًا إلى أنه مِن نعم الله الفريدة علينا.
وأوضح "المسند"، عبر حسابه على "تويتر"، أن من هذه الفوائد العديدة، وجود ذرات غبارية متناهية في الصغر عالقة في الأجواء، تعكس أشعة الشمس قبيل الشروق وبعيد الغروب، وتتشكل بسببها ظاهرة الشفق بألوانه المتعددة، فيأتي النهار ويختفي تدريجيًّا.
وأضاف: "لولا هذه الظاهرة (الشفق) لظهر نور الشمس علينا مباشرة عند الشروق، واختفى مباشرة عند الغروب (مثل نور المصباح في الغرفة)".
وتابع مستشهدًا بآيات من القرآن الكريم {صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون}، {يتفكرون في خلق السموات والأرض}.