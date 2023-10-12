"الشؤون الإسلامية" تنفذ مبادرة "وحدة صف واجتماع كلمة" بالجوف

نظمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلةً بمعهد الأئمة والخطباء، أمس، مبادرة "وحدة صف واجتماع كلمة"، والتي تستهدف منسوبي المساجد من الأئمة والمؤذنين والخطباء والمراقبين والمراقبات بمنطقة الجوف، وذلك في مركز الملك عبدالله الثقافي بمدينة سكاكا، شارك فيها الشيخ محمد بن رمزان الهاجري والدكتور عبدالمجيد بن محمد العساكر.