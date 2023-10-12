"الشؤون الإسلامية" تنفذ مبادرة "وحدة صف واجتماع كلمة" بالجوف

نظمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلةً بمعهد الأئمة والخطباء، أمس، مبادرة "وحدة صف واجتماع كلمة"، والتي تستهدف منسوبي المساجد من الأئمة والمؤذنين والخطباء والمراقبين والمراقبات بمنطقة الجوف، وذلك في مركز الملك عبدالله الثقافي بمدينة سكاكا، شارك فيها الشيخ محمد بن رمزان الهاجري والدكتور عبدالمجيد بن محمد العساكر.
وخلال الندوة بيّن "العساكر" دور الوزارة في تحقيق التوعية الفكرية وتعزيز اللُّحمة الوطنية من أصول وقواعد الشريعة الإسلامية، مشدداً على أهمية دور منسوبي المساجد في تحقيق وحدة الصف واجتماع الكلمة، والمساهمة في تحصين أفراد المجتمع من التوجهات المتطرفة، وأثر رسالة المساجد في تحقيق الوحدة وحفظ الأمن والقِيَم والأخلاق.
من جهته، أوضح "الهاجري" أهمية لزوم الجماعة وحث الناس عليها، والتحذير من الافتراق والتحزب وآثارهما، مستشهداً بقصص تاريخية على مر العصور الإسلامية تُظهر أهمية الاجتماع وخطورة التحزب والانشقاق عن الجماعة، كما بيّن حقوق ولي الأمر.
وتأتي هذه المبادرة ضمن مجموعة من المبادرات والجهود المتنوعة التي تقوم بها الوزارة، وتهدف إلى تعزيز دور الأئمة والخطباء ومنسوبي المساجد في وحدة الوطن ودعوة مرتادي بيوت الله إلى المحافظة على نعمة الأمن والأمان.