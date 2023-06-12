"الموارد البشرية": بدء سريان توطين منافذ البيع في 7 أنشطة اقتصادية

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بدء سريان توطين منافذ البيع في 7 أنشطة اقتصادية، والمرحلة الأولى لتوطين الفحص الفني الدوري في جميع مناطق المملكة، وذلك بالتعاون مع الجهات الإشرافية اعتبارًا من 23 /11/ 1444 هـ الموافق 12 /06/ 2023، بعد انتهاء فترة السماح المحددة.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود الوزارة الهادفة إلى توفير بيئة عمل محفزة ومنتجة للمواطنين والمواطنين وزيادة مستوى مشاركتهم في سوق العمل وتعزيز مساهمتهم في المنظومة الاقتصادية.
ويشمل ذلك "منافذ بيع معدات الأمن والسلامة ومنافذ بيع المصاعد والسلالم والسيور، ومنافذ بيع العشب الصناعي وحمامات السباحة، ومنافذ بيع معدات تقنية المياه وأجهزة الملاحة، ومنافذ بيع معدات التموين والعربات الكهربائية ومنافذ بيع الأسلحة الهوائية والصيد ولوازم الرحلات ومنافذ بيع معدات وأدوات الجولف".