"الموارد البشرية": بدء سريان توطين منافذ البيع في 7 أنشطة اقتصادية

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بدء سريان توطين منافذ البيع في 7 أنشطة اقتصادية، والمرحلة الأولى لتوطين الفحص الفني الدوري في جميع مناطق المملكة، وذلك بالتعاون مع الجهات الإشرافية اعتبارًا من 23 /11/ 1444 هـ الموافق 12 /06/ 2023، بعد انتهاء فترة السماح المحددة.