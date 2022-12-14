"الطيران المدنى" تستعرض آخر مستجدات وإنجازات إستراتيجيات الشركات العاملة بمطارات السعودية

عقدت الهيئة العامة للطيران المدني، الاجتماع السابع للجنة التوجيهية لتفعيل الإستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران، بحضور وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ونائب وزير النقل والخدمات اللوجستية الدكتور رميح بن محمد الرميح، وحضور مساعد وزير النقل والخدمات اللوجستية أحمد الحسن، وبرئاسة رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، وبمشاركة نواب الرئيس والرؤساء التنفيذيين والمسؤولين والمديرين، من ممثلي الشركات والناقلات الوطنية العاملة في قطاع الطيران المدني بالمملكة، وذلك في مدينة الرياض.