الرياض تتصدر قائمة الإنتاج السينمائي في السعودية بـ 953 سجل تجاري

تشهد صناعة الأفلام السينمائية في المملكة العربية السعودية نموًا ملحوظًا خلال الربع الثاني من العام الجاري حيث سجلت السجلات التجارية لإنتاج الأفلام زيادة بنسبة 28%.
وتفصيلاً، تم تسجيل أكثر من 1700 سجل خلال الربع الثاني من العام الجاري مقابل أكثر من 1300 سجل في الربع الثاني من العام الماضي.
وزاد إجمالي عدد سجلات إنتاج الأفلام السينمائية في الربع الثاني إلى 1749 سجلاً، وتصدرت منطقة الرياض القائمة بـ 953 سجلاً، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ 501 سجل، ثم الشرقية بـ 155 والمدينة المنورة بـ 51، وأتت القصيم في المرتبة الخامسة بـ 22 سجلاً.