كوكا- كولا تُسلّط أضواء العالم على الفنانة السعودية "تام تام" مع إطلاق أغنية كأس العالم فيفا 2022 "Kind of Magic"

ومن جانبها قالت "تام تام": "متحمسة للغاية لأن أكون جزءًا من حملة كوكا- كولا، إلى جانب فنانتين رائعتين وملهمتين، من الجميل أننا جميعًا من بلدان مختلفة نغني معًا ونمثل هذه الوحدة من خلال الموسيقى، وقد كانت التجربة سحرية، ابتداءً من تسجيل الموسيقى، إلى مقابلة الفريق والسفر إلى مدينة مكسيكو لتصوير مقاطع الفيديو، لقد كان حلمًا، ويسعدني مشاركته مع العالم! وأتطلع إلى تأدية الأغنية في مدينة الرياض ودولة قطر قبل وأثناء كأس العالم لكرة القدم 2022، وآمل أن أرى مشاركة المزيد من المواهب من المملكة العربية السعودية وخارجها".