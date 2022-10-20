كوكا- كولا تُسلّط أضواء العالم على الفنانة السعودية "تام تام" مع إطلاق أغنية كأس العالم فيفا 2022 "Kind of Magic"

احتفاءً بانطلاق كأس العالم فيفا 2022، أعلنت شركة كوكا- كولا ومجموعة يونيفيرسال الموسيقية (UMG)، عن تجديد الأغنية الكلاسيكية لفرقة "كوين" وهي "Kind of Magic" بمشاركة وأداء مذهل من النجمة السعودية الصاعدة تام تام.
ويمكن الاستماع إلى الأغنية التي تم إصدارها ضمن حملة كوكا- كولا Believing is Magic، عبر منصة Coke Studio ™، ويُعد هذا العمل الفني إعادة توزيع لأغنية من أشهر أغاني عام 1986، وهو تعاون قوي يجمع كلًّا من فنانة الراب المصرية "فلوكة"، والمغنية ومؤلفة الأغاني السعودية "تام تام"، والفنانة المكسيكية المرشحة لجائزة جرامي "دانا باولا"، بالإضافة إلى تقديم "Kind of Magic" ضمن قائمة الأغاني المخصصة لكأس العالم فيفا 2022 عبر Coke Studio.
وتم إعداد فيديو للأغنية بأداء نابض بالحياة وتصويره في مدينة مكسيكو؛ حيث يدمج الفيديو الثقافة اللاتينية والعربية في أجواء تحاكي الحماسة والتأهب لانطلاقة أحد أكبر الأحداث الرياضية العالمية، كأس العالم فيفا 2022.
وبهذه المناسبة قالت كلاوديا نفارو، نائبة الرئيس للتسويق، أوراسيا والشرق الأوسط، شركة كوكا- كولا: "يعد التعاون مع تام تام مثمرًا من نواحٍ عديدة، إنه مثال رائع لما تدور حوله شركة كوكا- كولا كعلامة تجارية عالمية مع نكهة محلية حقيقية. نحن فخورون جدًّا بالعمل مع موهبة سعودية بأخذها إلى واحدة من أكبر المنصات العالمية. وتعد "تام تام" أيضًا مصدر إلهام للشابات في جميع أنحاء العالم الميقنين بتحقق الأحلام".
ومن جانبها قالت "تام تام": "متحمسة للغاية لأن أكون جزءًا من حملة كوكا- كولا، إلى جانب فنانتين رائعتين وملهمتين، من الجميل أننا جميعًا من بلدان مختلفة نغني معًا ونمثل هذه الوحدة من خلال الموسيقى، وقد كانت التجربة سحرية، ابتداءً من تسجيل الموسيقى، إلى مقابلة الفريق والسفر إلى مدينة مكسيكو لتصوير مقاطع الفيديو، لقد كان حلمًا، ويسعدني مشاركته مع العالم! وأتطلع إلى تأدية الأغنية في مدينة الرياض ودولة قطر قبل وأثناء كأس العالم لكرة القدم 2022، وآمل أن أرى مشاركة المزيد من المواهب من المملكة العربية السعودية وخارجها".
تقيم المغنية ومؤلفة الأغاني السعودية "تام تام" بين لوس أنجلوس والرياض، ولا يمكن تصنيف صوتها المذهل والحديث عنه ضمن فئة واحدة؛ نظرًا لقدرتها على دمج المهارات وتنوع تقنياتها الفنية.
وسيتم إطلاق أغنية "Kind of Magic" والفيديو المصاحب لها في جميع أنحاء العالم في 21 أكتوبر قبل انطلاق نهائيات كأس العالم فيفا قطر 2022 ™، عبر جميع منصات البث الرقمي والفيديو Coke Studio ™؛ وذلك قبل انطلاق كأس العالم في 20 نوفمبر المقبل في قطر.
بالإضافة إلى هذا العمل الموسيقي، تعمل شركة كوكا- كولا على دعم حملتها Believing is Magic من خلال إضافة عناصر جذب مختلفة في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك التعبئة وأسلوب التغليف، بالإضافة إلى حملة رقمية خاصة بالسعودية عبر تويتر (Twitter: cocacola_ksa) لتمنح الشركة فرصة من العمر للآلاف من المعجبين لمشاهدة كأس العالم شخصيًّا.
كما ستقوم كوكا- كولا بإحضار الكأس الأصلية لكأس العالم فيفا إلى المملكة في نوفمبر؛ حيث ستتاح الفرصة لآلاف المشجعين للاقتراب من أكثر الكؤوس قيمة في عالم كرة القدم.
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تام تام: https://tamtamsound.com